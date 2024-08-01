В рамках форума-фестиваля "Москва 2030" пройдет выставка "Конструкция творчества"

В рамках форума-фестиваля "Москва 2030" пройдет выставка "Конструкция творчества"
Фото: www.unsplash.com
Выставка откроется 12 августа в Центре современного искусства Винзавод

12 августа в Центре современного искусства "Винзавод" начнется масштабное мероприятие, которое приурочено ко Дню строителя. Все желающие смогут посетить экспозицию, получившую название "Конструкция творчества". Тематическая выставка организована в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Важнейшую для страны профессию строителя представят в новом контексте исторических событий и современной реальности. Масштабную выставку для москвичей и гостей города подготовили специалисты столичного Комплекса градостроительной политики.

Как подчеркнул главный архитектор Белокаменной Сергей Кузнецов, одной из основных задач создателей выставки стало освещение труда строителей в контексте симбиоза истории и современности. Главная изюминка – тематическая инсталляция выполнена в форме моста; также на выставке будут представлены яркие плакаты, ставшие отдельным видом искусства в строительной отрасли.

Посетители экспозиции смогут соприкоснуться с образом строителя и проследить за его развитием с 1930-х годов до современной истории. На выставке москвичи и гости города увидят как предметы искусства периода СССР, так и работы современных живописцев. "Конструкция творчества" собрала выдающиеся экспонаты из лучших музеев России, а также частных коллекций.

Жемчужиной экспозиции станет "Солнечной мост", созданный архитектором Тимуром Башкаевым и художником Кириллом Кобловым. Масштабная конструкция позволит посетителям совершить путь от начала прошлого столетия до современных дней.

Экспозиция будет работать с 12 по 27 августа. Все желающие могут посетить выставку бесплатно.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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