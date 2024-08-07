Московские врачи окажут помощь пострадавшим в Курской области - Собянин

Столичные медучреждения готовы принять раненых

Москва окажет помощь жителям Курской области, пострадавшим во время атаки со стороны Украины. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в среду, 7 августа.

"Выражаю слова поддержки жителям Курской области. Подобные атаки на мирных людей абсолютно недопустимы",

– написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что столичные врачи отправляются в Курскую область, чтобы помочь местным коллегам в это сложное время. Кроме того, пострадавших курян готовы принять в московских больницах.

"Окажем всю необходимую медицинскую помощь", – подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее подразделения ВСУ попытались прорваться вглубь России через границу в Курской области. В результате атаки пострадали десятки мирных жителей, в том числе детей. Есть погибшие. По данному факту Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другие.