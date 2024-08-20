"Миллион призов": как москвичи могут поддержать жителей приграничных территорий

Сумма пожертвования – от 500 до 10 тысяч баллов, каждый равен одному рублю

Жители столицы могут поддержать бойцов, находящихся в зоне СВО, а также мирных граждан, пострадавших от военных действий, с помощью сайта "Миллион призов". На нем организован сбор средств совместно с благотворительным фондом "Народный фронт. Все для победы!".

Москвичи могут перевести от 500 до 10 тысяч баллов, стоимость каждого равна рублю. Можно перечислить баллы программы лояльности "Миллион призов" или призовые от акции #ВыбираемВместе2024. Первые начисляют за активное участие в электронных проектах Москвы.

Для пожертвования нужно выбрать на сайте раздел "Поощрения" и категорию "Благотворительность". В качестве получателя баллов указать фонд "Народный фронт. Все для победы!". Отследить пожертвование можно на сайте организации с помощью промокода, который получит благотворитель. Отчет обновляется один-два раза в месяц. В рамках предыдущего сбора для пострадавших в Курской области семей москвичи пожертвовали более семи миллионов рублей.

Благотворительный фонд "Народный фронт. Все для победы!" помогает военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий на новых и приграничных территориях, оказывает гуманитарную помощь населению, пострадавшему при военных действиях, а также подготавливает людей к преодолению последствий гуманитарной катастрофы и вооруженного конфликта.

"Миллион призов" – сайт, где москвичи могут обменивать городские и призовые баллы на товары и услуги более 400 партнеров-организаций, а также направлять средства на благотворительность. Участники городских проектов уже перевели в благотворительные фонды более 465 миллионов рублей.

Проект развивают столичный Департамент информационных технологий и ГКУ "Новые технологии управления". Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" и регионального проекта столицы "Цифровое государственное управление".