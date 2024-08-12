Эксперт объяснила, как акция «Миллион призов» помогает благотворительности

Эксперт объяснила, как акция «Миллион призов» помогает благотворительности
Фото: Мобильный репортер / Агентство «Москва»
Акция программы пройдет в столице в 10-й раз

Акция программы "Миллион призов", которая пройдет во время выборов депутатов Мосгордумы, способствует привлечению внимания к благотворительности и ее популяризации. Такое мнение высказала Агентству городских новостей "Москва" директор по коммуникациям межрегиональной благотворительной общественной организации "Ты ему нужен" Марина Чирина.

По ее словам, фонд "Ты ему нужен" участвует в акции уже не в первый раз. Акция помогает узнать о благотворительных организациях, и многие предприниматели продолжают жертвовать на благотворительность и после ее окончания. "Большое спасибо за то, что даете фондам участвовать. Для нас бесценно то, что вы о нас рассказываете, и то, что вы рассказываете о благотворительности вот таким замечательным способом", – подчеркнула Марина Чирина.

Также она отметила, что акция программы "Миллион призов" – это не только способ стимулирования явки, но и возможность поблагодарить граждан за их ответственность. "Мне кажется, сейчас как никогда у нас осознанность граждан повышена на максимальный уровень, и они понимают, что от их выбора зависит очень многое, в том числе, и дальнейший путь нашей страны. Акция программы "Миллион призов" – это возможность поблагодарить их за то, что они оказались такими ответственными гражданами, которые выполняют свой долг", – считает эксперт.

Акция программы "Миллион призов" пройдет в столице в 10-й раз. Москвичи, принявшие участие в дистанционном электронном голосовании, получат шанс выиграть от 1 тыс. до 5 тыс. баллов, которые можно обменять на скидки от партнеров программы. Помимо этого, горожане смогут зарегистрироваться на дополнительный розыгрыш и выиграть одноразовую скидку в размере 15 тыс. баллов в категориях "Путешествия и культура", "Спорт", "Техника для дома".

Выборы в Московскую городскую думу состоятся с 6 по 8 сентября.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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