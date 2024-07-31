На сайте "Миллиона призов" открылся раздел для участников онлайн-голосования

Появился отличный шанс выиграть призовые баллы

На официальном сайте проекта "Миллион призов" размещен отдельный раздел, который посвящен масштабной акции #ВыбираемВместе2024 – Москва. На информационном ресурсе перечислены подробные требования к участникам, условия получения бонусных баллов, а также способы обменять полученные цифровые подарки на товары и услуги от партнеров программы.



Жителям Белокаменной, которые будут участвовать в удаленном голосовании на выборах парламентариев Мосгордумы с 6 по 8 сентября, представится возможность в качестве приза получить бонусные баллы. Будут разыграны 1, 3 и 5 тысяч баллов. Каждый бонус эквивалентен одному рублю. Призы будут раздавать 7, 8 и 9 сентября.

Бонусные баллы можно по желанию поменять на скидки в любимых магазинах, заведениях общественного питания, аптечных пунктах, а также на билеты в культурные учреждения. Кроме того, баллы можно перевести на проездную карточку "Тройка" или отправить на благотворительность.

Отдельно отмечается, что москвичи, которые впервые будут принимать важное гражданское решение с помощью портала mos.ru, а также лица старше 60 лет гарантировано получат по 1 тысяче бонусных баллов.

Выборы в Мосгордуму, а также муниципальных парламентариев ТиНАО и района Куркино состоятся с 6 по 8 сентября. Отдать свой голос можно на специально оборудованных участках в столице, а также в дистанционном формате на портале mos.ru.