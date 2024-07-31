Розыгрыш "Миллиона призов" пройдет для онлайн-избирателей на выборах в Мосгордуму

Главный приз – 15 тысяч баллов

В Москве пройдет десятая акция программы "Миллион призов". Об этом сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов на пресс-конференции в среду, 31 июля.

Ранее актив МТПП обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением поддержать инициативу бизнес-сообщества столицы о проведении в сентябре 2024 года юбилейного, десятого, этапа программы "Миллион призов".

"Традиционно мы проводим акции программы во время выборов – это удачная для бизнеса возможность обратиться к массовой аудитории. Например, в марте на президентских выборах в "Миллионе призов" поучаствовали более 3,2 млн москвичей. В этот раз предприниматели предложили провести "Миллион призов" с 6 по 8 сентября, во время выборов депутатов Мосгордумы",

– сообщил Платонов. Он отметил, что программа "Миллион призов" с учетом ее технологических решений стала социальным маркетплейсом, благодаря которому столичные предприниматели получают информационную поддержку, а также могут привлекать новых клиентов и покупателей.

Участниками акции могут стать москвичи, которые проголосуют на выборах в Мосгордуму с помощью электронных технологий: онлайн или через терминал, установленный на избирательном участке.

В основном розыгрыше можно будет выиграть 5000, 3000 или 1000 призовых баллов и потратить их на товары и услуги партнеров акции из расчета 1 балл = 1 рубль или перевести на благотворительность.

Для тех, кто впервые будет голосовать онлайн на mos.ru, а также для онлайн-избирателей старше 60 лет предусмотрено гарантированное поощрение в размере 1000 баллов.

Дополнительное поощрение разыграет Группа М.Видео – Эльдорадо. Москвичи, которые предварительно зарегистрируются с 20 августа по 8 сентября на сайте программы ag-vmeste.ru и будут голосовать онлайн на mos.ru, смогут выиграть одноразовую скидку в размере 15000 баллов на товары в категориях "Техника для дома", "Путешествия и культура" и "Спорт".

Выборы депутатов в Мосгордуму восьмого созыва, а также муниципальных депутатов ТиНАО состоятся с 6 по 8 сентября 2024 года. Розыгрыш "Миллиона призов" пройдет с 7 по 9 сентября при помощи генератора случайных чисел.

Ранее сообщалось, что систему электронного голосования протестируют перед выборами.