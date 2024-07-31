Розыгрыш "Миллиона призов" пройдет для онлайн-избирателей на выборах в Мосгордуму

Розыгрыш "Миллиона призов" пройдет для онлайн-избирателей на выборах в Мосгордуму
Фото: АГН Москва
Главный приз – 15 тысяч баллов

В Москве пройдет десятая акция программы "Миллион призов". Об этом сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов на пресс-конференции в среду, 31 июля.

Ранее актив МТПП обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением поддержать инициативу бизнес-сообщества столицы о проведении в сентябре 2024 года юбилейного, десятого, этапа программы "Миллион призов".

"Традиционно мы проводим акции программы во время выборов – это удачная для бизнеса возможность обратиться к массовой аудитории. Например, в марте на президентских выборах в "Миллионе призов" поучаствовали более 3,2 млн москвичей. В этот раз предприниматели предложили провести "Миллион призов" с 6 по 8 сентября, во время выборов депутатов Мосгордумы",

– сообщил Платонов. Он отметил, что программа "Миллион призов" с учетом ее технологических решений стала социальным маркетплейсом, благодаря которому столичные предприниматели получают информационную поддержку, а также могут привлекать новых клиентов и покупателей.

Участниками акции могут стать москвичи, которые проголосуют на выборах в Мосгордуму с помощью электронных технологий: онлайн или через терминал, установленный на избирательном участке.

В основном розыгрыше можно будет выиграть 5000, 3000 или 1000 призовых баллов и потратить их на товары и услуги партнеров акции из расчета 1 балл = 1 рубль или перевести на благотворительность.

Для тех, кто впервые будет голосовать онлайн на mos.ru, а также для онлайн-избирателей старше 60 лет предусмотрено гарантированное поощрение в размере 1000 баллов.

Дополнительное поощрение разыграет Группа М.Видео – Эльдорадо. Москвичи, которые предварительно зарегистрируются с 20 августа по 8 сентября на сайте программы ag-vmeste.ru и будут голосовать онлайн на mos.ru, смогут выиграть одноразовую скидку в размере 15000 баллов на товары в категориях "Техника для дома", "Путешествия и культура" и "Спорт".

Выборы депутатов в Мосгордуму восьмого созыва, а также муниципальных депутатов ТиНАО состоятся с 6 по 8 сентября 2024 года. Розыгрыш "Миллиона призов" пройдет с 7 по 9 сентября при помощи генератора случайных чисел.

Ранее сообщалось, что систему электронного голосования протестируют перед выборами.

Источник: МТПП ✓ Надежный источник
По теме

США приняли новое радикальное решение в отношении России

Политики готовятся утвердить все в ближайшие месяцы

В США раскрыли катастрофу на Украине после потери двух сел

Населенные пункты буквально стерли с лица земли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей