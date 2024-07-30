Систему электронного голосования в Москве протестируют перед выборами

Голосование за депутатов в Мосгордуму состоится 6 – 8 сентября

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова выступила во вторник, 30 июля, на первом заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, которые состоятся 6 – 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Мосгордумы, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и в Куркине.

Как напомнила Кириллова, жителям столицы будут доступны все способы волеизъявления: как онлайн, так и на участках при помощи терминалов электронного голосования или бумажного бюллетеня.

Еще в 2019 году дистанционное электронное голосование воспринималось как эксперимент. Однако за прошедшие годы все больше москвичей заполняют электронные бюллетени, поскольку это быстрее и удобнее. И хотя система ДЭГ работает четко, не вызывая нареканий ни у наблюдателей, ни у избирателей, накануне выборов всегда проводится тестирование. Этот год – не исключение.

Примерно во второй половине августа – точную дату объявят позже – в Москве состоится проверка системы электронного голосования. По традиции, в это время проводят опросы по важным для города темам. К примеру, весной участников тестирования системы ДЭГ спрашивали, стоит ли вырубать тополя, чтобы избавиться летом от пуха.

Так что сейчас руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв призвал членов штаба активнее предлагать свои вопросы для тестового голосования. Он напомнил, что они должны быть связаны с жизнью столицы и затрагивать интересы всех москвичей.

Ранее в Общественном штабе объявили о начале набора в Корпус наблюдателей за сентябрьскими выборами.