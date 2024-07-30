Набор в Корпус наблюдателей за выборами в Мосгордуму открыт

Набор в Корпус наблюдателей за выборами в Мосгордуму открыт
Фото: АГН Москва
Голосование пройдет с 6 по 8 сентября как на избирательных участках, так и онлайн

В Москве стартовал набор в Корпус наблюдателей на сентябрьские выборы. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв на заседании во вторник, 30 июля.

Он напомнил, что в столице за последние годы выработался московский стандарт наблюдения за ходом голосования. Наблюдатели работают как на местах, то есть на каждом избирательном участке, так и в Штабе с помощью системы видеонаблюдения. Желающим войти в Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы нужно пройти специальное обучение.

Кроме того, можно наблюдать за ходом электронного голосования, которое с каждым годом становится все востребованнее у москвичей.

"В электронном голосовании наблюдение доступно всем. И тем, кто сам голосует, и тем, кто хочет просто наблюдать. Уровни наблюдения разные",

– рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Он пояснил, что обычные пользователи смогут следить за статистикой – сколько электронных бюллетеней выдано, сколько заполнено и отправлено. Более продвинутые пользователи смогут получить доступ к блокчейну и делать запись проверочной транзакции, которая подтвердит неизменность учета голосов.

Выборы депутатов Московской городской Думы (МГД) VIII созыва и муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в Куркине запланированы на 6 – 8 сентября 2024 года. Москвичам будут доступны все способы волеизъявления: онлайн и на участках при помощи терминалов электронного голосования или бумажного бюллетеня, напомнила председатель МГИК Ольга Кириллова.

Ранее в Мосгоризбиркоме сообщили о завершении регистрации кандидатов в депутаты МГД.

Источник: ОП Москвы ✓ Надежный источник
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