В Москве открылся Штаб общественной поддержки "Единой России"

Начался прием пожеланий москвичей для формирования предвыборной программы ЕР

Штаб общественной поддержки московского отделения "Единой России" начал работу перед выборами в Мосгордуму. Главная задача на данном этапе – сформировать будущую программу партийцев – участников команды мэра Москвы, подчеркнул руководитель программной комиссии, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Сегодня члены нашей партии, "Единой России" – Команды Мэра Москвы, собирают тысячи идей и пожеланий горожан. На их основе и будет сформирована программа Команды Собянина",

– сообщил Алексей Шапошников.

Программа Московского отделения ЕР должна быть сформирована к августовскому этапу 30-й Конференции Московского городского реготделения "Единой России". В программе будет несколько разделов, посвященных развитию социальной сферы, транспорта, инфраструктуры ЖКХ, благоустройству, развитию городской среды, культурным и гуманитарным проектам.

Отвечать за разработку тематических блоков программы будут профессионалы разных отраслей, в том числе лидер фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Степан Орлов, глава Московского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов, депутат Мосгордумы Лариса Картавцева, Герой России, летчик-космонавт Антон Шкаплеров, директор центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Дарья Борисова, руководитель НКО "Центр добрых дел" Сабина Цветкова, гендиректор ГАУ "Московский зоопарк" Светлана Акулова.

Москвичи могут направить свои предложения в народную программу в Штаб общественной поддержки дистанционно – через сайт Штаба, либо по электронному адресу: nakaz@mos-partya.ru.

Выборы депутатов Мосгордумы пройдут 6 – 8 сентября 2024 года. Ранее команда московских единороссов приняла решение взять за основу своей предвыборной программы указания москвичей.