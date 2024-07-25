В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами

Голосование состоится 6 - 8 сентября

В Москве начал работу Общественный штаб по наблюдению за выборами депутатов Московской городской Думы восьмого созыва и муниципальных депутатов ТиНАО. Штаб возглавил председатель Комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Вадим Ковалёв.

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве будет выполнять свою главную задачу – обеспечивать легитимность и прозрачность выборов в соответствии с московским стандартом наблюдения – уже в 14 раз, напомнил Вадим Ковалев, руководивший ОШ в ходе трех последних избирательных кампаний.

"Мы традиционно организуем работу электронного штаба, наблюдателей видеоцентра и наблюдателей на избирательных участках, групп мобильного реагирования и группы разбора нарушений, операторов контакт-центра и, конечно же, пресс-центра",

– сообщил глава Штаба.

Назначенный заместителем руководителя Штаба Александр Асафов будет курировать информационное сопровождение избирательной кампании. Илья Массух, также в качестве заместителя, возглавит Электронный штаб.

"Создание Общественного штаба – это совместная деятельность всех членов Палаты, которые работают единой большой командой с наблюдателями, гарантируя открытость и законность процедуры голосования москвичей",

– отметил председатель городской Общественной палаты Константин Ремчуков.

Выборы состоятся 6-8 сентября 2024 года. Москвичи смогут воспользоваться системой ДЭГ, чтобы проголосовать онлайн, либо прийти на избирательные участки и заполнить цифровые или традиционные бумажные бюллетени.

Ранее команда мэра Москвы Сергей Собянина начала сбор пожеланий москвичей для формирования своей предвыборной программы.