Общественная палата выступила с предложениями по электронному голосованию в Москве

Возможные нововведения обсудили с экспертами

Москвичи должны иметь возможность принимать участие в голосовании в любом формате – как онлайн, так и лично на избирательном участке. При этом статистика показывает, что способы электронного голосования становятся все более востребованными у жителей столицы. На это обратил внимание председатель Комиссии по развитию гражданского общества и общественного контроля Вадим Ковалёв на заседании Общественной палаты Москвы в четверг, 4 июля.

"На выборах мэра Москвы в 2023 году электронным способом голосования воспользовались уже более 2,7 миллиона человек",

– напомнил Вадим Ковалёв.

Начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко, со своей стороны, отметил, что в 2022 г. электронный избирательный список создавался, как цифровая копия бумажного. Но уже через год этот проект развился в систему, позволяющую москвичам участвовать в выборах по экстерриториальному принципу, т.е. голосовать с помощью терминалов на любом удобном участке, независимо от места постоянной регистрации.

В связи с этим общественники предложили сделать голосование с помощью бумажного бюллетеня заявительным. Это, по мнению зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрия Реута, позволит ускорить работу комиссий, тем самым сократив время, которое избиратель тратит на посещение участка, а также не печатать бюллетени, которыми уже мало кто пользуется.

Участники дискуссии предложили организовать процесс сентябрьских выборов в столице таким образом, чтобы москвичи, решившие голосовать электронно, напрямую шли к терминалу и не тратили время на формальности с членом УИК. А желающие заполнить бумажный бюллетень, должны будут заблаговременно подать соответствующее заявление через портал mos.ru. При этом проголосовать электронно они уже не смогут.

В сентябре 2024 г., в Единый день голосования, москвичам предстоит выбирать депутатов Московской городской Думы и муниципальных депутатов ТиНАО. О том, где найти более подробную информацию о выборах в Москве, "Утро.ру" писало ранее.