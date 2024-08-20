«Миллион призов» знакомит москвичей с благотворительными фондами — эксперт

Акция пройдет в столице уже в 10-й раз

Программа "Миллион призов" помогает горожанам узнать о благотворительных фондах и вовлекает людей в их деятельность. Такое мнение в интервью АГН "Москва" высказала старший координатор благотворительного фонда "Мир в каждый дом" Елена Орлеанская.

По ее словам, некоторые из меценатов фонда узнали о нем как раз через программу "Миллион призов". "Получается, люди сначала участвуют просто потому, что они могут это сделать, ради интереса, а потом все глубже и глубже вникают в эту проблему и становятся нашими верными сторонниками, которые регулярно помогают: и волонтерством, и словами поддержки, и участвуют во всех наших акциях", – отметила Орлеанская.

Ранее похожую точку зрения высказывала директор по коммуникациям межрегиональной благотворительной общественной организации "Ты ему нужен" Марина Чирина. Фонд участвует в акции не в первый раз, и многие предприниматели продолжают жертвовать на благотворительность и после завершения программы. "Большое спасибо за то, что даете фондам участвовать. Для нас бесценно то, что вы о нас рассказываете, и то, что вы рассказываете о благотворительности вот таким замечательным способом", – говорила Марина Чирина.

Акция программы "Миллион призов" пройдет в столице в 10-й раз. Москвичи, принявшие участие в дистанционном электронном голосовании, получат шанс выиграть до 5 тыс. баллов, которые можно обменять на скидки от партнеров программы. Помимо этого, горожане смогут зарегистрироваться на дополнительный розыгрыш и выиграть одноразовую скидку в размере 15 тыс. баллов в категориях "Путешествия и культура", "Спорт", "Техника для дома".

Выборы депутатов Московской городской Думы восьмого созыва и муниципальных депутатов ряда столичных округов пройдут с 6 по 8 сентября. В столице будет избрано 45 депутатов по одномандатным избирательным округам. Голосование пройдет онлайн на странице elec.mos.ru и на избирательных участках в очном режиме. Для онлайн-голосования необходима полная учетная запись на портале mos.ru.