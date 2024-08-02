Эксперты: "Миллион призов" стимулирует избирателей голосовать и помогает бизнесу

Эксперты: "Миллион призов" стимулирует избирателей голосовать и помогает бизнесу
Фото: АГН "Москва"
Москвичи получат шанс выиграть от 1 до 15 тысяч призовых баллов

Политолог Дмитрий Журавлев считает, что программа "Миллион призов" может способствовать дополнительной поддержке бизнеса во времена санкционного давления. Он отметил, что люди получат возможность потратить баллы в различных торговых точках, что непременно скажется на повышении платежеспособного спроса.

Член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова, в свою очередь, полагает, что некоторых москвичей программа может дополнительно стимулировать принять участие в электронном голосовании. Но, конечно, это не будет являться для них решающей причиной. 

"Я думаю, что это неплохая затея и реально людям бывает приятно знать, что они что-то выиграли, даже если это какая-то мелочь", – отметила эксперт.

Она напомнила, что благодаря "Миллиону призов" люди могут участвовать и в благотворительных делах. И это хороший способ напомнить им о такой возможности, заключила Тополева-Солдунова.

В 2024 акция программы "Миллион призов" пройдет в десятый раз. Жители Москвы, которые станут участниками электронного голосования, получат возможность выиграть от 1 до 5 тысяч призовых баллов. Их можно обменять на скидки у партнеров программы. 

Москвичи также смогут пройти регистрацию для участия в дополнительном розыгрыше и выиграть одноразовую скидку в 15 тысяч баллов в категориях "Путешествия и культура", "Спорт", "Техника для дома".

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