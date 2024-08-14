Асфальт на участке Тверской улицы заменят по технологии бесшовной укладки

Асфальт на участке Тверской улицы заменят по технологии бесшовной укладки
Фото: Mos.ru, CC BY 4.0/wikimedia.org
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Замглавы столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в ближайшее время часть асфальта на Тверской улице будет заменена по современной технологии бесшовной укладки. Речь идет об отрезке от Моховой улицы до Пушкинской площади.

"При бесшовном способе укладка асфальтобетонного покрытия проводится единым ковром одновременно на всей ширине проезжей части", – обратил особое внимание заммэра.

Таким образом удастся заметно снизить количество времени, которое затратят на проведение работ. На замену асфальта потребуется чуть больше двух суток, при использовании более старых технологий на это ушло бы больше недели.

Бирюков также отметил высокое качество такого дорожного покрытия. Асфальт на этом участке с использованием современных технологий заменяли в 2020-м году, после этого целых четыре года магистраль эксплуатировали без ремонта. Обычно межремонтный срок службы не превышает трех лет. Работы будут проведены из-за появления колейности, что характерно для ключевых дорог мегаполисов.

Работы начнутся вечером 16 августа и завершатся ранним утром 19 августа. На время ремонта будут введены ограничения на движение по части Тверской улицы, а также парковку. Водители должны учитывать временные неудобства и заранее планировать маршруты. Также на несколько дней изменят маршруты городского транспорта. С подробной информацией жители и гости города могут ознакомиться на сайте mos.ru.

Источник: Мos.ru ✓ Надежный источник

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