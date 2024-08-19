Эвакуированные из Курской области дети посетили форум-фестиваль «Москва 2030»

Эвакуированные из Курской области дети посетили форум-фестиваль «Москва 2030»
Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Ребятам рассказали о последних достижениях в области робототехники и искусственного интеллекта

Дети, эвакуированные из Курской области, вместе с родственниками посетили инновационный центр "Сколково". Экскурсия состоялась в рамках фестиваля "Портал 2030–2050", ставшего частью форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Детям рассказали о робототехнике, искусственном интеллекте, виртуальной, дополненной реальности и биотехнологиях. 

Особый интерес у ребят вызвала профессия инженера-проектировщика роботов. Такие специалисты конструируют виртуальную модель прототипа, проводят инженерный̆ анализ.

В лаборатории 3D-прототипирования детям показали, как создаются прототипы из пластика, гипса, металла, рассказали о профессиях в этой области – среди них создатель 3D-моделей, инженер по 3D-печати. 

"Территория будущего. Москва 2030" – это форум-фестиваль, который представляет москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Посетители форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" могут не только познакомиться с современными достижениями столицы, но и увидеть своими глазами воплощение стратегии ее развития, понять, каким будет город в 2030 году.

Источник: Официальный портал мэра и правительства Москвы ✓ Надежный источник

Названа причина отказа членов ОДКБ защитить Россию

Эксперт напомнил об одном пункте договора о коллективной безопасности

Пентагон выступил с нелепым заявлением о ВСУ на фоне трагедии под Курском

Американцы создают альтернативную реальность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей