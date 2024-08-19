Эвакуированные из Курской области дети посетили форум-фестиваль «Москва 2030»

Ребятам рассказали о последних достижениях в области робототехники и искусственного интеллекта

Дети, эвакуированные из Курской области, вместе с родственниками посетили инновационный центр "Сколково". Экскурсия состоялась в рамках фестиваля "Портал 2030–2050", ставшего частью форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Детям рассказали о робототехнике, искусственном интеллекте, виртуальной, дополненной реальности и биотехнологиях.

Особый интерес у ребят вызвала профессия инженера-проектировщика роботов. Такие специалисты конструируют виртуальную модель прототипа, проводят инженерный̆ анализ.

В лаборатории 3D-прототипирования детям показали, как создаются прототипы из пластика, гипса, металла, рассказали о профессиях в этой области – среди них создатель 3D-моделей, инженер по 3D-печати.

"Территория будущего. Москва 2030" – это форум-фестиваль, который представляет москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Посетители форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" могут не только познакомиться с современными достижениями столицы, но и увидеть своими глазами воплощение стратегии ее развития, понять, каким будет город в 2030 году.