В Москве продолжается сбор необходимых вещей пострадавшим в Курской области

Принести гуманитарную помощь жителям региона может любой желающий

Москва продолжает собирать гуманитарную помощь для пострадавших жителей Курской области. В столице открыты 14 штабов "Москва помогает", они работают ежедневно с 10:00 до 19:00. Партии гуманитарного груза волонтеры отправляют по мере поступления нужных людям товаров. Оказать посильную помощь могут как обычные москвичи, так и представители бизнеса, городских организаций.

Среди товаров, которые особенно необходимы жителям Курской области, можно перечислить детское питание, соки, печенье и подгузники разных размеров. Из предметов первой необходимости можно приносить зубные щетки и пасты, бумажные полотенца, влажные салфетки, средства женской гигиены, а также туалетную бумагу и одноразовые пеленки.

Кроме того, необходимо постельное белье, подушки, полотенца, одеяла. Из бытовой химии можно передать порошки, средства для мытья посуды, шампуни, кроме того, принимают мочалки, станки для бритья, ведра, тазы. Также в штабы можно принести новую трикотажную одежду разных размеров, головные уборы, резиновые тапочки, любую удобную обувь. Из еды самое необходимое – крупы, консервы, чай, сахар, сладости.



Штабы "Москва помогает" можно найти в каждом округе столицы. В ЦАО это Бакунинская улица, дом 100, строение 6 (храм Святителя Николая в Покровском, вход на территорию – через главные ворота, со стороны Рабфаковского переулка). Также с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 открыт пункт приема на Страстном бульваре (дом 15/29, строение 1) и штаб в левом крыле Горного института Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" по адресу: Ленинский проспект, дом 6, строение 3.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва направляет свои силы и ресурсы в помощь Курской области. По поручению президента России столица – наряду с другими городами и регионами – создает условия для временного пребывания людей, которые были вынуждены покинуть свои дома.