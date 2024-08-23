Вокальный конкурс "Московская a cappella" продлится в столице до 1 сентября

Свои композиции исполнят более 150 коллективов из разных уголков мира

В столице стартовал фестиваль "Московская a cappella", который объединил российских, китайских, кубинских и многих других артистов из 10 стран мира. Мероприятие продлится в Москве до 1 сентября.

Познакомится с творчеством вокальных коллективов можно на Манежной, Тверской и Болотной площадях, а также на площади Революции и в Камергерском переулке. Всего представления пройдут на 40 столичных площадках, где участники будут исполнять композиции в различных жанрах: джаз, соул, этно, этно-фолк, а также рок.

Например, уже в эту субботу, 24 августа, в 18:00 в сквере у Гольяновского пруда выступит кубинский коллектив Cuban Soul. Артисты представят этнические композиции московскому зрителю. Чуть раньше, в 15:00 на Городецкой улице, споет группа VOB из Китая.

В воскресенье пройдет выступление хора Ground Beat из Челябинска. Послушать их можно в 15:00 на Городецкой улице. А на Теплом стане в это же время споет академический хор Chumachoir из Москвы. В понедельник, 26 августа, в Олимпийской деревне свое представление даст фолк-группа "Вишня" из Перми.

Все участники будут выступать не менее трех дней и принимать участие в конкурсе. Среди членов жюри будут известные российские артисты – Валерия, Егор Крид, Юлия Волкова. Также оценить представления смогут зрители с помощью онлайн-голосования на сайте фестиваля.

"Московская a cappella" пройдет в рамках проекта "Лето в Москве" и форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Участникам необходимо выступать перед зрителями без аккомпанемента.

