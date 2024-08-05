В рамках форума-фестиваля «Москва 2030» пройдет День физкультурника

В рамках форума-фестиваля «Москва 2030» пройдет День физкультурника
Фото: пресс-служба Стройкомплекса города Москвы
Гостей ждут выступления артистов, тренировки и мастер-классы

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в столичных "Лужниках" 10 и 11 августа пройдет "Московский день физкультурника". В рамках мероприятия состоятся выступления известных артистов, пройдут спортивные тренировки и мастер-классы для всей семьи. 

10 августа в 17:00 на главной сцене выступят группа "Пицца", Митя Фомин и Mary Gu. Ведущим концерта станет актер, шоумен и телеведущий Иван Чуйков. Здесь же состоится мастер-класс по игре Just Dance с участием киберспортсменки Spacemita. 

Хедлайнером следующего дня станет российская поп-группа 5sta Family, их выступление состоится в 19:30. В этот же день под композиции кавер-группы "Руки Вверх Band" для детей и взрослых проведут групповые тренировки по зумбе.

Мультиспортивная площадка форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" посвящена развитию спорта и инновациям. Всего в "Лужниках" появится 18 тематических зон, посвященных пляжному футболу и волейболу, настольному теннису, бадминтону, шахматам, фрисби и другим видам спорта. 

"Территория будущего. Москва 2030" — форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября больше чем на 30 площадках фестиваля пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию столицы. Масштабный проект позволит смоделировать образ Москвы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет.

Источник: Официальный сайт форума-фестиваля «Москва 2030» ✓ Надежный источник
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