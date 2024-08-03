Форум-фестиваль «Москва 2030» приглашает на дискотеку будущего

Форум-фестиваль «Москва 2030» приглашает на дискотеку будущего
Фото О. Сосницкого. Mos.ru
Мероприятия в рамках фестиваля состоятся более чем на 30 столичных площадках

В Москве 1 августа начался форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Москвичам и туристам представят главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. В эти выходные москвичам предложат пройти квест, принять участие в заезде на сайклах, а также посетить дискотеку будущего. 

Квест "Изучаю экономику" пройдет в субботу и в воскресенье в павильоне "Экономика Москвы", расположенном на территории спорткомплекса "Лужники". С помощью инфографики, видеороликов и искусственного интеллекта посетители узнают о столичной экономике, о влиянии повседневных действий жителей, а также о месте Москвы в мировом экономическом рейтинге. 

3 и 4 августа, на главной сцене молодежной точки "Телепорт" в Парке Горького можно будет получить заряд энергии и позитива, приняв участие в заезде на сайклах. Опытные тренеры поддержат гостей на каждом этапе и создадут атмосферу соревнования. Им будет помогать искусственный интеллект.  

На той же площадке в субботу, 3 августа, состоится дискотека будущего. Потанцевать можно будет с 20:00 до 22:30.

В парке "Зарядье" вечером в субботу пройдет концерт и уникальное световое шоу.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" будет проходить до 8 сентября более чем на 30 столичных площадках. Масштабный проект позволит смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник

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