Собянин пригласил москвичей на масштабный форум-фестиваль "Москва 2030"

В рамках мероприятия пройдет более 35 тысяч различных событий

С 1 августа по 8 сентября в городе проходит форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". О том, зачем организовано это грандиозное мероприятие и какая программа подготовлена на различных площадках, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, проект задуман "как масштабный диалог с москвичами о будущем нашего любимого города".

"Все желающие смогут узнать о достижениях и планах развития Москвы и, разумеется, высказать свои идеи и предложения. На более чем 30 площадках и в более чем 200 тематических зонах в центре и в самых разных районах Москвы будут развернуты экспозиции, посвященные технологиям и знаниям, градостроительству, экономике и транспорту, здоровью и долголетию, спорту и культуре, гастрономии и моде, комфорту повседневности и высоким скоростям", - сообщил мэр.

Так, на Болотной площади открыт маркет "Сделано в Москве", где свои товары представляют столичные производители.

В Гостином дворе посетителям покажут медицину будущего, откроют мир новых профессий и возможностей обучения, расскажут о здоровье и долголетии.

На площадке ГЭС-2 пройдут лекции о людях, урбанистике, комфортной среде, развитии технологий и культуре.

Посетителей Зарядья ждут кино– и модные показы, арт-инсталляции, выставка находок московских реставраторов, спектакли, концерты, световое шоу, мультимедийная экспозиция о градостроении, Неделя финансовой грамотности и открытые лекции по экономике.

В Лужниках приготовили интерактивную площадку с огромным строительным краном, а также организовали мультиспортивную территорию, где тренерами и консультантами выступают известные спортсмены.

В Манеже открылась большая интерактивная выставка о достижениях и развитии московского транспорта с событийной программой и активностями для всей семьи. Здесь можно увидеть новейшие поезда, робототехническое шоу, симуляторы всех видов транспорта, виртуальные путешествия и богатая образовательная программа.

Мероприятия в рамках форума-фестиваля пройдут также в Парке Горького и Музеоне, на Площади революции и Манежной площади, в Сколково и на Тверском бульваре, и пр. Полностью с анонсом мероприятий можно ознакомиться здесь.