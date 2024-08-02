На форуме-фестивале "Москва 2030" в "Сколково" создали зимний город

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С 1 августа по 8 сентября в столице проходит форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Одной из его площадок стал Инновационный центр "Сколково". Нам появился настоящий зимний город, где можно покататься на лыжах, сноубордах, тюбингах, попрактиковаться в скалолазании.
Как рассказали в пресс-службе АНО "Мой район", спортивным центром притяжения "Сколково" в эти дни стала 145-метровая горка.
"Она оснащена двумя спусками, направленными в противоположные стороны. В ее составе: четырехполосная трасса для тюбинга, склон для катания на лыжах и сноуборде",
– приводит подробности АГН "Москва". Специальное покрытие горки не деформируется и обеспечивает безупречное скольжение. Горнолыжная и тюбинговая трассы смогут принимать группы до пяти человек. Каждый сеанс продлится час. Кататься можно с шести лет.
"Горка, представленная в "Сколково" в рамках программы "Мой район" и фестиваля-форума "Территория будущего. Москва 2030", абсолютно уникальна. Ее главное преимущество – возможность заниматься разными видами спорта на одной площадке", – рассказал куратор спортивных площадок программы "Мой район", вице-чемпион России 2010 года по вейкбордингу Антон Каторгин.
Принять участие в спортивных занятиях можно бесплатно. Также бесплатно можно взять напрокат комплекты защиты, обуви и спортивного инвентаря.
Ранее мы писали о том, какие мероприятия в рамках форума-фестиваля "Москва 2030" организованы в Гостином Дворе.
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