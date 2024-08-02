На форуме-фестивале "Москва 2030" в "Сколково" создали зимний город

На форуме-фестивале "Москва 2030" в "Сколково" создали зимний город
Фото: О.Сосницкий Mos.ru
Желающие могут прокатиться по 145-метровой горке

С 1 августа по 8 сентября в столице проходит форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Одной из его площадок стал Инновационный центр "Сколково". Нам появился настоящий зимний город, где можно покататься на лыжах, сноубордах, тюбингах, попрактиковаться в скалолазании.

Как рассказали в пресс-службе АНО "Мой район", спортивным центром притяжения "Сколково" в эти дни стала 145-метровая горка.

"Она оснащена двумя спусками, направленными в противоположные стороны. В ее составе: четырехполосная трасса для тюбинга, склон для катания на лыжах и сноуборде",

– приводит подробности АГН "Москва". Специальное покрытие горки не деформируется и обеспечивает безупречное скольжение. Горнолыжная и тюбинговая трассы смогут принимать группы до пяти человек. Каждый сеанс продлится час. Кататься можно с шести лет. 

"Горка, представленная в "Сколково" в рамках программы "Мой район" и фестиваля-форума "Территория будущего. Москва 2030", абсолютно уникальна. Ее главное преимущество – возможность заниматься разными видами спорта на одной площадке", – рассказал куратор спортивных площадок программы "Мой район", вице-чемпион России 2010 года по вейкбордингу Антон Каторгин.

Принять участие в спортивных занятиях можно бесплатно. Также бесплатно можно взять напрокат комплекты защиты, обуви и спортивного инвентаря. 

Ранее мы писали о том, какие мероприятия в рамках форума-фестиваля "Москва 2030" организованы в Гостином Дворе.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
По теме

После тотальной ликвидации американского оружия на Украине в США сделали заявление

Американцы в ужасе от происходящего

"Выиграли войну": кандидат в президенты США неожиданно высказался о России

В Америке по-разному относятся к знаковым событиям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей