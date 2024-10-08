"Активные граждане" выберут лучшие достопримечательности Москвы для туристов

В главном городе страны есть много точек притяжения

Проект "Активный гражданин" запустил второй этап голосований в рамках инициативы "Вот это Москва!", цель которой – определить лучшие достопримечательности столицы для туристов. На первом этапе участники выступили в роли гидов, предложив интересные локации для прогулок и отдыха. Теперь самые популярные варианты вошли в голосование, и те, что наберут наибольшее количество голосов, будут включены в новые туристические маршруты на платформе Russpass.



Всего в рамках проекта будет проведено девять голосований, ориентированных на разные возрастные группы и интересы: от истории и науки до культуры и отдыха, отдельное внимание будет уделено интересам старшего поколения. Голосования будут открываться поэтапно, вплоть до 11 октября.

На старте участники определят лучшие локации для семей с детьми и туристов, впервые посещающих Москву. В каждом опросе предложены различные вопросы, касающиеся того, что должен увидеть гость столицы, какие исторические здания стоит посетить, где лучше всего прогуляться и в каком кафе пообедать. Например, среди значимых памятников для туристов можно выбрать монументы Александру Пушкину, Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, а также символ ВДНХ – "Рабочий и колхозница". А для семей с детьми предложены такие скульптуры, как памятники пчеле Кузе, Мойдодыру и плавленому сырку.

Организаторы – Комитет по туризму Москвы – предусмотрели удобные форматы для голосования, чтобы каждый житель мог внести свой вклад в создание новых маршрутов и поделиться своим видением интересных мест столицы.

Сервис Russpass, который станет основой для разработанных маршрутов, – это туристическая платформа, где можно легко спланировать поездки, выбрать экскурсии и забронировать отели.

Проект "Активный гражданин" успешно работает с 2014 года, вовлекая москвичей в принятие решений по развитию города. За это время в проекте зарегистрировались более семи миллионов человек, и было обсуждено свыше 6,6 тысячи предложений.

Проект активно поддерживает использование цифровых технологий и искусственного интеллекта, что соответствует задачам нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации" и московского проекта "Цифровое государственное управление". О других проектах можно узнать по ссылке.