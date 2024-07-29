Полмиллиона растений привезли к фестивалю "Лето в Москве. Сады и цветы" - Собянин

Дизайнеры украсили цветами более 50 столичных площадок

В Москве проходит фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы". Он стал частью проекта "Лето в Москве". Специально для этого мероприятия в столицу привезли свыше 500 тысяч растений, которыми украсили свыше 50 скверов, улиц и площадей.

Как отметил мэр города Сергей Собянин, на каждой площадке фестиваля царит своя уникальная атмосфера.

Так, сад на Манежной площади поделен на две тематические зоны. В тропической растут бамбуки, пальмы, банановые и лимонные деревья, фотинии и олеандры. А Южный сад с агавами, эуфорбиями, опунциями, алоэ и даже оливковыми деревьями, самому старому из которых более 300 лет, напомнит о Средиземноморском побережье.

У метро "Чистые пруды" разбит желтый сад Маргариты по мотивам романа Михаила Булгакова. Яблони, вербейник, нивяники, лилейник, тысячелистники соответствуют классическому убранству московских дворов и улиц.

Посетителей Московского Зоопарка встречают джунгли, а в Столешниковом переулке можно насладиться ароматом и яркими красками гортензий и роз.

"Карта локаций фестиваля будет меняться – новые будут появляться весь теплый сезон и радовать до наступления холодов. К примеру, еще одно "цветочное царство" скоро вырастет на Лубянской площади. Низкорослый лес наполнит пространство ароматами хвои, душистого шалфея и дербенников",

– сообщил Сергей Собянин в своем блоге. Он подчеркнул, что после завершения фестиваля экзотические растения передадут в Московский зоопарк и ботанические сады города.

Ранее москвичей и гостей столицы пригласили на маркет "Сделано в Москве" на Болотной площади.