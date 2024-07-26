На сайте "Лета в Москве. Все на улицу!" открылся раздел для организаторов мероприятий

На сайте "Лета в Москве. Все на улицу!" открылся раздел для организаторов мероприятий
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
Желающие могут провести мастер-класс, выставку или соревнование

Узнать, как организовать мероприятие на площадках "Лета Москве. Все на улицу", можно на сайте фестиваля. Там открыт специальный раздел для предпринимателей, где можно получить ответы на интересующие вопросы и стать участником розыгрыша среди бизнесменов.

В рамках фестиваля "Лето Москве. Все на улицу" желающие могут открыть точку продаж, провести мастер-класс, выставку, тренировку, соревнование и т.д. Забронировав площадку, предприниматели получат летний бизнес-бокс с электронными сервисами для развития своего дела. А те, кто проведет более пяти мероприятий, могут попасть в рейтинг самых активных бизнесменов столицы и стать участниками конкурса. Приз – рекламная кампания на билбордах и остановках в выбранном предпринимателем районе.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" проходит с 1 июня по 8 сентября. Подробности – на странице мероприятия.

Ранее москвичей пригласили на арт-маркет на Никитском бульваре.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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