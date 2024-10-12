Панда Жуи из Московского зоопарка занимается акробатикой в прямом эфире - видео

Панда Жуи из Московского зоопарка занимается акробатикой в прямом эфире - видео
Фото: АГН "Москва"
Трансляции из зоопарка можно смотреть ежедневно на специальном сайте

В сеть попало очаровательное видео, на котором панда Жуи из Московского зоопарка занимается акробатикой. 

Всего камеры установлены в 10 вольерах, где живут панды Жуи, Диндин и Катюша, азиатские слоны, орангутанги, карликовый бегемот Ксюша, рыси, медоеды, сурикаты, гориллы и манул Тимофея.

Кроме того, онлайн видео идет с южноамериканской лужайки, где обитают капибары, ламы, викуньи и гуанако.Трансляции организованы в прямом эфире на сайте zoo.mos.ru. Камеры работают ежедневно с 08:00 до 19:00.

Объективы камер нацелены на те же самые экскурсионные вольеры, что можно увидеть при личном посещении зоопарка. Доступны как уличные, так и крытые зоны. Это удобно, ведь предсказать, где именно будет находиться животное, невозможно.


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