Панда Жуи из Московского зоопарка занимается акробатикой в прямом эфире - видео

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В сеть попало очаровательное видео, на котором панда Жуи из Московского зоопарка занимается акробатикой.
Всего камеры установлены в 10 вольерах, где живут панды Жуи, Диндин и Катюша, азиатские слоны, орангутанги, карликовый бегемот Ксюша, рыси, медоеды, сурикаты, гориллы и манул Тимофея.
Кроме того, онлайн видео идет с южноамериканской лужайки, где обитают капибары, ламы, викуньи и гуанако.Трансляции организованы в прямом эфире на сайте zoo.mos.ru. Камеры работают ежедневно с 08:00 до 19:00.
Объективы камер нацелены на те же самые экскурсионные вольеры, что можно увидеть при личном посещении зоопарка. Доступны как уличные, так и крытые зоны. Это удобно, ведь предсказать, где именно будет находиться животное, невозможно.
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