Малайский медвежонок в Москве: как прошел его первый день в зоопарке

Малышка хорошо адаптируется к новым условиям

В Московском зоопарке появился новый питомец – малайский медвежонок. Маленькая самочка прибыла из Малайзии в рамках природоохранной программы. О том, как прошел ее первый день в столице, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"В свой новый дом малышка приехала ближе к вечеру, уставшая после долгой дороги. Поначалу она немного переживала. Киперы решили дать детенышу время, чтобы спокойно адаптироваться и привыкнуть к обстановке. Спустя час малышка успокоилась и даже плотно поужинала",

– поделилась Светлана Акулова. Она уточнила, что медвежонку, которому еще нет года, пришлась по вкусу молочная смесь для выкармливания щенков – ее дают малышке в бутылочке с соской, а также перемолотые в пюре с небольшими кусочками тыква, манго и банан.

"Первую ночь сотрудники провели рядом с ней. Малышка устала в дороге, получила много новых эмоций, так что сон ее был крепким и спокойным",

– добавила директор зоосада.

Малайский медведь – самый миниатюрный представитель семейства медведей и самый редкий его вид. В международной Красной книге он числится как находящийся в уязвимом положении.

Ранее Московский зоопарк организовал видеотрансляции из некоторых вольеров, так что теперь наблюдать за капибарами, пандами, слонами и другими животными можно дистанционно.