В Московском зоопарке назвали лидеров онлайн-трансляций

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В Московском зоопарке назвали самые популярные видеотрансляции. Оказалось, что наибольший интерес виртуальных посетителей вызывает панда Катюша. Камеры именно в ее вольере зрители чаще всего включают на своих экранах.
"Панда Катюша занимает первое место. Помимо этого, у нас очень популярны капибары и вся вообще южноамериканская фауна, в том числе ламы и альпаки. Также очень популярна семья орангутанов, потому что там очень интересные взаимоотношения",
– рассказал АНГ "Москва" заместитель генерального директора Московского зоопарка по зоологической работе Алексей Суслов.
Он напомнил, что трансляции из вольеров ведутся в часы работы зоопарка. Наблюдать онлайн можно за жирафом, медоедами, леопардами, манулом и другими животными. Трансляции организованы на сайте https://zoo.mos.ru/.
Ранее специалисты московского зоосада рассказали, как у Манула Тимофея проходит зажировка.
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