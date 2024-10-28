В Москве подвели итоги первого цикла Экологического акселератора

В Москве подвели итоги первого цикла Экологического акселератора
Фото: пресс-служба
Все команды получили по 500 тысяч рублей на реализацию своих инициатив

В московском музее "Атом" 24 октября состоялся финал первого цикла Экологического акселератора "Росатома", направленного на поиск и поддержку решений и разработок в области экологии в регионах присутствия госкорпорации.

Всего заявки подали более сотни сотрудников предприятий атомной отрасли, предпринимателей, экоактивистов и НКО, которые специализируются на социальном предпринимательстве. Отбор прошли 16 команд из Мурманской, Ленинградской, Иркутской, Нижегородской областей, Удмуртской республики и Приморского края. В рамках акселератора они представили свои проекты по экологизации городской среды, переработке отходов, реставрации мебели, образовании в области экологии и другие.

На мероприятии участники смогли пройти образовательные курсы, а также получить консультации от экспертов. Некоторым смогли  заключить соглашения с будущими заказчиками. 

"В отношении начинающих предпринимателей у нас стояла задача изменить их образ мышления, обучить новым навыкам, и это задача выполнена на сто процентов. Мы увидели первые результаты: команды уже начали продавать мастер-классы, получили письма поддержки от администраций, вузов, крупных компаний помимо "Росатома". Для них это огромный шаг вперед", – говорит генеральный директор АНО "Энергия развития" "Росатома" Ольга Шкабардня.

По итогам защиты проектов все команды акселератора получили финансирование в размере 500 тысяч рублей на реализацию своих инициатив. Ожидается, что второй цикл состоится в следующем году во всех городах просутствия "Росатома". Участники смогут представить свои социальные инициативы и бизнес-проекты для поиска заказчиков.

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