Экоточки Москвы: куда жители столицы могут сдать ненужные вещи

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
На портале mos.ru заработал новый экологический проект "Экоточки Москвы". Его цель – создание удобной карты пунктов приема ненужных вещей и популяризация экопривычек у горожан. Агрегатором партнерской сети пунктов сбора вторсырья является столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды.
"Правильная утилизация вещей, отслуживших свой срок, - важный шаг к созданию экологически чистого мегаполиса. Мы стремимся сделать эту практику доступной и понятной для всех горожан. Участвуя в проекте “Экоточки Москвы”, каждый из нас получает возможность внести значимый вклад в сохранение окружающей среды",
– рассказала руководитель московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.
Сейчас на карте размещены адреса более 200 пунктов приема одежды, текстиля и аксессуаров с подробным описанием их расположения, графиком работы и другой необходимой информацией. Постепенно количество экоточек будет увеличиваться, а перечень собираемого вторсырья расширяться. В частности, следующими на карте появятся пункты приема автомобильных шин и батареек.
Во всех экоточках, участвующих в проекте, размещен специальный знак с QR-кодом для удобного доступа к странице, на которой представлена подробная информация о раздельном сборе и точках приема.
Среди организаций, уже присоединившихся к проекту:
В этом году лидеру исполнилось 72 года
В Киеве придумали, как одержать "победу" в такой ситуации