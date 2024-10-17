Экоточки Москвы: куда жители столицы могут сдать ненужные вещи

Одежда, обувь, аксессуары могут найти другого хозяина или пойти на переработку

На портале mos.ru заработал новый экологический проект "Экоточки Москвы". Его цель – создание удобной карты пунктов приема ненужных вещей и популяризация экопривычек у горожан. Агрегатором партнерской сети пунктов сбора вторсырья является столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды.

"Правильная утилизация вещей, отслуживших свой срок, - важный шаг к созданию экологически чистого мегаполиса. Мы стремимся сделать эту практику доступной и понятной для всех горожан. Участвуя в проекте “Экоточки Москвы”, каждый из нас получает возможность внести значимый вклад в сохранение окружающей среды",

– рассказала руководитель московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

Сейчас на карте размещены адреса более 200 пунктов приема одежды, текстиля и аксессуаров с подробным описанием их расположения, графиком работы и другой необходимой информацией. Постепенно количество экоточек будет увеличиваться, а перечень собираемого вторсырья расширяться. В частности, следующими на карте появятся пункты приема автомобильных шин и батареек.

Во всех экоточках, участвующих в проекте, размещен специальный знак с QR-кодом для удобного доступа к странице, на которой представлена подробная информация о раздельном сборе и точках приема.

Среди организаций, уже присоединившихся к проекту: