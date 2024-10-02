Рыбный рынок в Митине присоединился к программе "Миллион призов"

Рыбный рынок в Митине присоединился к программе "Миллион призов"
Фото: www.unsplash.com
Покупки становятся еще выгоднее

В популярной программе лояльности "Миллион призов", уже давно действующей на территории Белокаменной, теперь участвует крупный рыбный рынок "Москва – на волне", находящийся в Митине. Это уже второй подобный объект в главном городе нашей страны: первый появился в районе Косино-Ухтомский и, по данным мэрии, уже привлек более миллиона посетителей.

Новая точка притяжения предлагает широкий ассортимент свежайшей рыбы и морепродуктов, выловленных на территории нашей страны. Кроме того, здесь работает много кафетериев и ресторанов, где можно попробовать блюда из представленной продукции. Участники проекта "Миллион призов" и городских программ "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город заданий", "Город идей", "Наш город" теперь могут получать бонусы за покупки – 10% от стоимости в виде баллов (но не более пяти тысяч баллов в месяц на каждом из рынков).

Для начисления бонусов нужно при покупке товара войти на сайт ag-vmeste.ru через учетную запись на mos.ru, нажать на кнопку с изображением щита в правом верхнем углу странички и продемонстрировать продавцу специальный QR-код. Бонусы будут начислены мгновенно.

С помощью накопленных баллов жители Белокаменной могут приобретать товары и услуги у более четырех сотен партнеров программы или направлять средства на благотворительные проекты.

Программа "Миллион призов" реализуется столичным Департаментом информтехнологий и направлена на повышение уровня жизни горожан через использование современных цифровых технологий. Этот проект является частью более глобальной стратегии в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ", направленной на внедрение передовых технологий в повседневную жизнь москвичей.

Источник: Мos.ru ✓ Надежный источник

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