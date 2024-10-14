От консервов до печенья: какие продукты отправляют в зону СВО из Москвы

В акции участвуют бизнесмены из всех округов столицы

Столичные предприниматели собирают посылки с продуктами для участников специальной военной операции (СВО). Они стараются не только разнообразить питание бойцов, но и радовать их вкусненьким.

Гуманитарные посылки отправляют в зону СВО и крупные торговые центры, и небольшие магазины. Формировать их помогают специалисты волонтерских центров: они подсказывают, что особенно востребовано, а с чем лучше не рисковать – ведь главное, чтобы продукты имели большой срок хранения в любых условиях. Поэтому чаще всего предприниматели посылают консервы, конфеты, печенье и напитки.

Так, работники рынка, расположенного в Преображенском районе столицы, отправили в зону СВО 80 банок консервов. Предприниматели из САО передали 57 кг сырокопченой и варено-копченой колбасы. Из ВАО и СВАО поступило 285 кг тушенки, а из СВАО – почти 200 кг.

Владельцы магазинов из ВАО передали бойцам более 1,5 тыс. продуктовых наборов. Предприниматели из ТиНАО – более 450 кг сухих пайков, из ЦАО – 190 коробок, из ЮАО – 540. Бизнесмены из САО собрали более тысячи упаковок лапши быстрого приготовления, из ВАО – 200 упаковок, а из ЮАО – 540 единиц.

Часто отправляют на передовую и в госпитали коробки с пряниками, печеньем, шоколадом, сушками, вафлями, сухофруктами и орехами. Сахар, переданный в зону СВО, тоже исчисляется сотнями коробок. Только предприниматели из ВАО отправили 160 кг, из САО – 110 кг, а из СВАО – 30 упаковок. Еще из ТиНАО передали 40 литров меда, а из САО – 80 литров сгущенного молока.

Магазины хозяйственных товаров отправили одноразовую посуду: 200 пластиковых стаканчиков, три тысячи бумажных тарелок, 500 мисок и столько же ложек, а еще тысячи сухих и влажных салфеток.

Детям, живущим вблизи от зоны боевых действий, владельцы продуктовых точек из ЮАО передали фрукты – сотни ящиков бананов, яблок и груш.

Подробности можно узнать в официальном телеграм-канале столичного Департамента торговли и услуг.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город продолжит оказывать поддержку участникам СВО и членам их семей – средства на это в бюджете предусмотрены.