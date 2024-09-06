Концерты в благодарность участникам СВО пройдут в рамках фестиваля "Москва 2030"

Концерты в благодарность участникам СВО пройдут в рамках фестиваля "Москва 2030"
Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Мероприятия состоятся на Манежной площади и в "Зарядье"

Концерты, посвященные героям и участникам специальной военной операции (СВО), состоятся в пятницу, 6 сентября, на площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Популярные песни и военные композиции прозвучат в исполнении знаменитых отечественных артистов эстрады и военнослужащих.

В парке "Зарядье" гостей ждут к 16:00. Здесь выступят Юлия Чичерина, Олег Газманов, рэпер ST, а также участники СВО и ветераны боевых действий, в том числе группа "123-й полк" – это пехотинцы стрелкового полка народной милиции Луганска, которые защищали Донбасс.

На Манежной площади в 20:00 выступит группа "АртАгитБригада1430". Музыканты – военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывными Апостол (гитара) и Двиня (аккордеон и клавишные). В их репертуаре произведения собственного сочинения и известные композиции разных жанров – от рока и эстрады до песен времен Великой Отечественной войны.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках.  Актуальное расписание мероприятий можно уточнить по ссылке.

Ранее фестиваль "Москва 2030" посетили дети, эвакуированные из Курской области.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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