Какие мероприятия запланированы на последнюю неделю форума-фестиваля "Москва 2030"

Жители и гости города еще могут попасть на интересные мастер-классы и лекции, узнать о технологиях будущего и увидеть достижения столицы

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" завершает свою работу 8 сентября. На финальную неделю организаторы запланировали много всего интересного и познавательного.

В инновационном центре "Сколково" (ул. Малевича, д. 1) пройдет фестиваль будущего "Портал 2030–2050". Посетителей ждет деловая программа, выставка многометровых арт-объектов и светозвуковое шоу виджеев и моушен-дизайнеров.

Для посетителей технопарка "Сколково" (Большой бул., д. 42, стр. 1) подготовили экскурсионную программу. Экскурсии пройдут 3 сентября с 12:00 до 15:00, 5 сентября с 17:30 до 18:30 и 6 сентября с 17:30 до 19:00.

На площадке "Красный Октябрь" посетителей приглашают на мастер-класс по актерской импровизации. Участники научатся играть в предлагаемых обстоятельствах, а также усовершенствуют свои творческие навыки.

Кроме того, гостей ждет перформанс по поэзии Александра Введенского, Даниила Хармса, Николая Олейникова и Велимира Хлебникова, который представят актеры "Мастерской Дмитрия Брусникина". Мероприятия состоятся 4 сентября с 19:00 до 20:30.

А вечером 4 сентября (с 20:30 до 21:45) на "Красном Октябре" состоится показ необычной версии "Евгения Онегина" – зрители увидят музыкальный спектакль, сочетающий в себе сторителлинг, рэп, техно и иммерсивность.

В "Музеоне" можно посетить планетарную станцию". 3 – 5 сентября с 12:00 до 20:00 и 6 сентября с 12:00 до 21:00 экскурсовод расскажет о системе жизнеобеспечения, космическом огороде и обитающих на станции живых существах. Затем участники протестируют нейрогарнитуры с биологической обратной связью, примерят экзоскелеты и попробуют управлять роботами.

Экскурсия в единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей состоится 4 сентября с 10:00 до 11:00. В одном здании можно получить или оформить все региональные меры поддержки, проконсультироваться с психологом или карьерным консультантом и принять участие в досуговых мероприятиях. Вход по паспорту.

Любители активного образа жизни найдут себе занятие в "Лужниках" и Парке Горького. Там пройдут мастер-классы по прыжкам через барьеры, бегу, танцевальная фитнес-тренировка и другие занятия.

Полную актуальную программу мероприятий можно уточнить по ссылке.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках. Жителям и гостям столицы доступны культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира.