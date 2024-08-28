Фестиваль "Москва 2030" дает возможность узнать об ИТ-проектах столицы - эксперт

Сервисами и продуктами цифровой экосистемы столицы пользуются почти 16 миллионов человек

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" позволяет строить прямой диалог с жителями столицы. Такое мнение высказала начальник отдела выставочной деятельности департамента информационных технологий Москвы Анастасия Шарова.

По ее оценке, Москва – один из наиболее "умных" мегаполисов мира. Для жителей города высокие технологии давно стали частью повседневной жизни: сервисами и продуктами цифровой экосистемы столицы сегодня пользуются уже 15,9 миллиона человек. При этом система постоянно развивается, и площадки форума дают прекрасную возможность познакомить горожан с новинками.

"Гости площадки "Цифровые технологии Москвы" могут в развлекательном и познавательном форматах узнать о развитии онлайн-сервисов и услуг столицы, реализуемых ИТ-проектах, а также познакомиться с метавселенной ВДНХ, оценить ее масштаб и детализацию, узнать больше о перспективах ее применения",

– цитирует Анастасию Шарову АГН "Москва".

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит с 1 августа по 8 сентября на более чем 30 городских площадках. Различные культурные, спортивные, образовательные и развлекательные мероприятия посвящены развитию одного из самых современных мегаполисов мира и позволяют увидеть, какой будет наша столица через несколько лет. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы стать участниками события.