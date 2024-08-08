Будущее столичной медицины: что покажут гостям форума-фестиваля "Москва 2030"

Будущее столичной медицины: что покажут гостям форума-фестиваля "Москва 2030"
Фото: АГН "Москва"
Изменения ожидаются в социальной, медицинской и образовательной сферах

1 августа в столице состоялось открытие форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Мероприятие продлится до 8 сентября. На нем будет не только обширная развлекательная программа – также ожидается презентация стратегии развития Москвы в различных сферах на ближайшие годы.

Образование 

Столичные власти решили приступить к реализации программы капитального ремонта начальных школ. Ожидается, что работы проведут в 50 учебных учреждениях, а после ежегодно будут обновлять до 100 школ.

Для увеличения шансов поступления в вузы московских учащихся, в школах будут введены практикумы для подготовки ЕГЭ. Также планируется дальнейшее развитие классов по углубленной подготовке к будущей профессии.

Мэрия Москвы обеспечит учителям возможности для повышения качества преподавания, в школах внедрят систему индивидуального методического сопровождения. Дальнейшее развитие получит Московская электронная школа (МЭШ), которой сейчас пользуются более 3 млн москвичей. Ожидается, что в будущем ее электронная библиотека существенно расширится.

В городских колледжах создадут более 200 новых лабораторий и мастерских, а также переобустроят более 400 уже существующих. К 2030 году в Москве появится шесть новых колледжей и будет модернизировано более 90 зданий учебных учреждений. 

Социальная сфера

В ближайшие годы власти города намерены завершить формирование сети центров московского долголетия. Они появятся в каждом районе, включая территории новой Москвы. Дополнительно произойдет расширение сети организаций-поставщиков, благодаря чему будет больше интересных занятий в программе.

Другим приоритетным направлением является поддержка участников СВО и их семей. Например, планируется открытие социально-реабилитационного центра, который станет местом оздоровления, социальной реабилитации и поддержки для ветеранов.

Медицина

Власти планируют завершить модернизацию инфраструктуры столичного здравоохранения. Будет реконструировано около 140 зданий до конца 2025 года и полностью обновлен амбулаторный фонд. 

Сейчас продолжается строительство новых больниц и дополнительных корпусов, благодаря чему большинство пациентов смогут получать стационарную помощь в современных, высокотехнологичных и комфортных больничных учреждениях. 

В городе будут развиваться сети центров женского здоровья, где пациенткам смогут оказывать акушерско-гинекологическую помощь в течение всей жизни. Дополнительно разрабатывается программа по созданию узко специализированных центров для лечения различных детских болезней. 

Ожидается, что в последующие годы технологии ИИ будут активно применяться в медицинской сфере. Например, при анализе медкарты пациентов и ведении бумажной документации.

Подробнее о фестивале

Для "Территории будущего. Москва 2030" будет задействовано более 30 площадок: в центре города, Лужниках, Экспоцентре и Сокольниках, где гостям расскажут об иновациях и достижениях столичных производителей и успехах в других отраслях. На площадке в Гостинном дворе подробно и наглядно представят стратегию развития Москвы на ближайшее пятилетие.

В США озвучили отношение к нападению ВСУ на Курскую область

Американцы уверяют, что не имеют к этому отношения

В Крыму потребовали нанести сокрушительный удар по местным "ждунам"

Неприятный феномен стал достаточно распространенным

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей