Будущее столичной медицины: что покажут гостям форума-фестиваля "Москва 2030"

Изменения ожидаются в социальной, медицинской и образовательной сферах

1 августа в столице состоялось открытие форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Мероприятие продлится до 8 сентября. На нем будет не только обширная развлекательная программа – также ожидается презентация стратегии развития Москвы в различных сферах на ближайшие годы.

Образование

Столичные власти решили приступить к реализации программы капитального ремонта начальных школ. Ожидается, что работы проведут в 50 учебных учреждениях, а после ежегодно будут обновлять до 100 школ.

Для увеличения шансов поступления в вузы московских учащихся, в школах будут введены практикумы для подготовки ЕГЭ. Также планируется дальнейшее развитие классов по углубленной подготовке к будущей профессии.

Мэрия Москвы обеспечит учителям возможности для повышения качества преподавания, в школах внедрят систему индивидуального методического сопровождения. Дальнейшее развитие получит Московская электронная школа (МЭШ), которой сейчас пользуются более 3 млн москвичей. Ожидается, что в будущем ее электронная библиотека существенно расширится.

В городских колледжах создадут более 200 новых лабораторий и мастерских, а также переобустроят более 400 уже существующих. К 2030 году в Москве появится шесть новых колледжей и будет модернизировано более 90 зданий учебных учреждений.

Социальная сфера

В ближайшие годы власти города намерены завершить формирование сети центров московского долголетия. Они появятся в каждом районе, включая территории новой Москвы. Дополнительно произойдет расширение сети организаций-поставщиков, благодаря чему будет больше интересных занятий в программе.

Другим приоритетным направлением является поддержка участников СВО и их семей. Например, планируется открытие социально-реабилитационного центра, который станет местом оздоровления, социальной реабилитации и поддержки для ветеранов.

Медицина

Власти планируют завершить модернизацию инфраструктуры столичного здравоохранения. Будет реконструировано около 140 зданий до конца 2025 года и полностью обновлен амбулаторный фонд.

Сейчас продолжается строительство новых больниц и дополнительных корпусов, благодаря чему большинство пациентов смогут получать стационарную помощь в современных, высокотехнологичных и комфортных больничных учреждениях.

В городе будут развиваться сети центров женского здоровья, где пациенткам смогут оказывать акушерско-гинекологическую помощь в течение всей жизни. Дополнительно разрабатывается программа по созданию узко специализированных центров для лечения различных детских болезней.

Ожидается, что в последующие годы технологии ИИ будут активно применяться в медицинской сфере. Например, при анализе медкарты пациентов и ведении бумажной документации.

Подробнее о фестивале

Для "Территории будущего. Москва 2030" будет задействовано более 30 площадок: в центре города, Лужниках, Экспоцентре и Сокольниках, где гостям расскажут об иновациях и достижениях столичных производителей и успехах в других отраслях. На площадке в Гостинном дворе подробно и наглядно представят стратегию развития Москвы на ближайшее пятилетие.