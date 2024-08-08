Гости "Москвы 2030" могут совершить виртуальную поездку в Петербург

Посетителям предложат интерактивные развлечения

В российской столице продолжает работать масштабная площадка "Территория будущего. Москва 2030". В рамках мероприятия москвичи и гости Белокаменной получат возможность отправиться в виртуальную поездку по маршруту первой высокоскоростной магистрали. Реализация этого амбициозного проекта позволит соединить две столицы нашей страны.



А пока посетителям предлагают побывать в Северной столице в рамках виртуального путешествия. Сделать это можно на экспозиции "Станция Манеж. Московский транспорт – 2030". Как подчеркнул замглавы российской столицы по транспортным вопросам Максим Ликсутов, дорога будет построена по поручению Сергея Собянина в рамках реализации проекта российского лидера Владимира Путина.

"ВСМ-1 повысит мобильность жителей регионов и окажет стимулирующий эффект для экономики", – обратил особое внимание Ликсутов.

Согласно разработанному плану, мощные и быстрые поезда соединят Белокаменную и город на Неве уже в 2028-м году. Новейшая транспортная система позволит сократить время в пути между двумя важнейшими городами нашей страны до 2 часов 15 минут.

Двери форума открыты для всех желающих, посетить мероприятие можно бесплатно, выставка будет работать до 8 сентября.