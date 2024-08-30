Неделю финансовой грамотности в "Зарядье" посетили более 35 тысяч человек

Неделю финансовой грамотности в "Зарядье" посетили более 35 тысяч человек
Фото: Киселев Сергей/ АГН Москва
Участники получили ценную информацию и могли задавать вопросы экспертам

Неделю финансовой грамотности, проходившую с 23 по 29 августа в "Зарядье", посетили более 35 тысяч человек. Мероприятие было организовано в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Просветительский марафон вызвал интерес у посетителей разного возраста. Для юных гостей предлагались квизы, викторины, тематические интерактивные игры. Для людей постарше – лекции, практические занятия, беседы с экспертами.

"Мы стремимся сделать каждое наше мероприятие не просто познавательным, но и увлекательным. Важно, чтобы финансовое просвещение приносило пользу жителям и помогало повышать их благосостояние. Финансово грамотные горожане – залог устойчивого развития мегаполиса. Они создают культуру разумного потребления и сбережения, формируют здоровую экономическую среду",

– подчеркнула руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова.

Инвестиции, кредитование, цифровая грамотность, финансовая безопасность, страхование, личный и семейный бюджеты – вот лишь малая часть тем, которые обсуждались на Неделе финансовой грамотности. Программу составили таким образом, чтобы гости в течение одного дня могли изучить разные вопросы и получить максимально полезную информацию

Посетителям понравились и уютные киновечера. Вместе с актером Михаилом Башкатовым, комиком Иваном Пышненко и приглашенными экспертами Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу можно было посмотреть российские и зарубежные комедии и обсудить финансовое поведение героев фильмов. Приглашенные гости с удовольствием делились своим опытом и отвечали на вопросы зрителей.

Дети с интересом участвовали в играх и мастер-классах, где их учили азам финансовой грамотности и планированию личного бюджета. Так, на занятии "Деньги будущего" юные гости обсудили, какие платежные средства будут популярны через 10, 50 и 100 лет. А после занятия "Моя первая банковская карта" ребята забрали на память сделанные своими руками банковские карты с уникальным дизайном.

Одной из самых популярных активностей стало погружение в виртуальную реальность финансовой грамотности с помощью VR-тренажеров. Благодаря этой технологии почти 700 посетителей попробовали себя в роли сотрудников банка и налоговой инспекции, узнали, какие товары можно вернуть и обменять в магазине, а что можно застраховать.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках города. О самых интересных мероприятиях на ближайшие выходные читайте здесь.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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