Какие мероприятия пройдут в эти выходные на форуме-фестивале "Москва 2030"

Посетителей ждет разнообразная программа: от фиджитал-спорта до симфонической сказки

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", радовавший жителей и гостей столицы с начала августа, подходит к концу. Но на финальные дни организаторы запланировали много всего интересного. Расскажем, что можно посетить в выходные 31 августа и 1 сентября.

В субботу, 31 августа, с 14:00 до 15:00 в Гостином Дворе пройдет открытая дискуссия "Учебный год без вреда для здоровья: частые ошибки родителей". Главный педиатр Москвы Исмаил Османов объяснит правила заботы о здоровье детей и назовет самые частые и опасные ошибки родителей. Главный детский диетолог столицы Татьяна Брежнева подскажет, как придерживаться правильного питания, а главный детский кардиолог Инна Трунина подскажет, как правильно готовиться к спортивным занятиям.

В "Лужниках" 31 августа с 12:00 до 13:30 пройдет тренировка с командой Smstretching. Вход бесплатный, предварительная регистрация не требуется. А вечером на главной сцене "Лужников" певец Akmal’ исполнит яркие вокальные композиции.

В Парке Горького 31 августа и 1 сентября с 16:00 до 18:00 на молодежной точке "Телепорт" состоятся открытые чемпионаты по разным видам фиджитал-спорта. Гости смогут попробовать свои силы в этом новом, но очень быстро развивающемся направлении.

Узнать о том, как будет развиваться беспилотный транспорт, можно на тематической лекции, которая состоится 31 августа с 14:00 до 15:00 в Экспоцентре на Краснопресненской набережной.

1 сентября в Гостином Дворе с 12:00 до 13:00 юным зрителям представят симфоническую сказку "Петя и волк". Дирижер оркестра – Юрий Демидович. Чуть позже, с 15:00 до 16:00, актер театра и кино, поэт Антон Шагин представит свою новую книгу стихов "Шагомер".

Полную и актуальную программу мероприятий можно посмотреть по ссылке.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках города.