Участники СВО стали гостями форума-фестиваля «Москва 2030» в «Зарядье»

В настоящее время военнослужащие проходят лечение и реабилитацию

Участники специальной военной операции стали гостями площадки форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в парке "Зарядье". Сейчас военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в санатории "Горки", который входит в курортный комплекс "Подмосковье" Министерства обороны Российской Федерации. Департамент культуры города Москвы подготовил для них специальную экскурсионную программу.



Так, на площадке "Культурный город" участники спецоперации отправились в виртуальное путешествие по Москве будущего. Анимационный ролик "Москва 2030. Культурный город", созданный в формате 360 градусов, позволил им за пять минут увидеть, как может измениться столица уже в следующем десятилетии.

Военнослужащие также прогулялись по парку, заглянули на парящий мост и в ледяную пещеру, а по пути им рассказали об инсталляциях выставки медиаарта "Город света".

Затем бойцов пригласили в большой амфитеатр, где прошел концерт "Классика энерджи" симфонического оркестра Москвы "Русская филармония". Музыканты исполнили попурри на основе произведений Иоганна Баха, Вольфганга Моцарта, Людвига ван Бетховена, Андрея Петрова, Джузеппе Верди, Эдварда Грига и Петра Чайковского.

Знакомство с историческим и культурным наследием Москвы продолжилось на Красной площади. В конце экскурсии военнослужащих пригласили на гастроконкурс на Манежной площади, который организовал столичный Департамент торговли и услуг. Здесь они бесплатно попробовали конкурсные блюда, созданные по лучшим рецептам из разных регионов России.

"Территория будущего. Москва 2030" – это форум-фестиваль, который представляет москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Посетители форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" могут не только познакомиться с современными достижениями Москвы, но и увидеть своими глазами воплощение стратегий ее развития, понять, каким будет город в 2030 году.