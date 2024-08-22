Форум-фестиваль «Москва 2030» показал стратегии развития города — эксперт

При этом формат проводимых мероприятий предполагает почти полное погружение в Москву будущего

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" полностью отражает стратегические направления развития столицы. Такое мнение высказала Агентству городских новостей "Москва" исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

При этом эксперт особенно обратила внимание на тот факт, что формат проводимых мероприятий рассчитан на посетителей разного возраста. Таким образом достигается максимальное вовлечение москвичей и туристов, почти погружение в Москву будущего.

"Отличный пример – Тверская площадь: здесь можно познакомиться с чайными традициями Москвы, которые дошли до нашего времени и наверняка продолжатся в будущем. На площадке проходят не только дегустации напитка, но и мастер-классы, лекции, которые, опять же, рассчитаны на самый разный возраст и разных людей",

– подчеркнула Майя Ломидзе.

"Территория будущего. Москва 2030" – это форум-фестиваль, который представляет москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира.