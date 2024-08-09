"Москва 2030: город мировых трендов": в Доме культуры "ГЭС-2" обсудят развитие столицы

Мероприятие состоится в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

Москва входит в число мировых мегаполисов, лидирующих по качеству жизни. По мнению горожан и экспертов, здесь отлично развита транспортная инфраструктура, высокий уровень здравоохранения, существует культурное разнообразие, а историческое наследие соседствует с инновациями. Вопросу, в каких направлениях городу следует развиваться, чтобы сохранить лидерские позиции и дальше, будет посвящен паблик-ток "Москва 2030: город мировых трендов".

Мероприятие состоится 12 августа в 18:00–19:30 в Доме культуры "ГЭС-2". Его организатором выступает Комплекс градостроительной политики и строительства столицы. Среди приглашенных спикеров:

Евгения Муринец, архитектор, член Экспертного совета Минстроя России по ФКГС, эксперт Комиссии по жилищной политике ОС при Минстрое России;

Павел Степанцов, социолог, сооснователь исследовательского агентства Synopsis Group, преподаватель МВШСЭН, МАРШ и бизнес-школы Сколково;

Виктория Боос, завлабораторией исследования креативных индустрий ИСИЭЗ НИУ ВШЭ;

Татьяна Полиди, вице-президент Фонда "Институт экономики города";

Марина Юшкевич, историк архитектуры, архитектурный журналист, преподаватель Британской высшей школы дизайна.

Модератором сессии выступит соучредитель Агентства стратегического развития "Центр" Сергей Георгиевский.

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно здесь.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках, включая Гостиный двор, Зарядье, выставочный комплекс "Манеж", инновационный центр "Сколково" и др. Посмотреть полный перечень площадок и программу мероприятий можно на сайте moscow2030.mos.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы познакомиться с главными инновациями и достижениями во всех сферах жизни города.