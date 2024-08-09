"Москва 2030: город мировых трендов": в Доме культуры "ГЭС-2" обсудят развитие столицы

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Москва входит в число мировых мегаполисов, лидирующих по качеству жизни. По мнению горожан и экспертов, здесь отлично развита транспортная инфраструктура, высокий уровень здравоохранения, существует культурное разнообразие, а историческое наследие соседствует с инновациями. Вопросу, в каких направлениях городу следует развиваться, чтобы сохранить лидерские позиции и дальше, будет посвящен паблик-ток "Москва 2030: город мировых трендов".
Мероприятие состоится 12 августа в 18:00–19:30 в Доме культуры "ГЭС-2". Его организатором выступает Комплекс градостроительной политики и строительства столицы. Среди приглашенных спикеров:
Модератором сессии выступит соучредитель Агентства стратегического развития "Центр" Сергей Георгиевский.
Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно здесь.
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках, включая Гостиный двор, Зарядье, выставочный комплекс "Манеж", инновационный центр "Сколково" и др. Посмотреть полный перечень площадок и программу мероприятий можно на сайте moscow2030.mos.ru.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы познакомиться с главными инновациями и достижениями во всех сферах жизни города.
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