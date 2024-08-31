Московские театры подготовили к новому сезону более 200 премьер

Спектакли по душе смогут выбрать как юные, так и самые взыскательные взрослые зрители

С приходом осени столичные театры открывают новый сезон. Зрителей ждут не только полюбившиеся постановки, но и многочисленные премьеры. Об этом сообщил руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

"Новый театральный сезон уже стартовал в московских театрах, и на данный момент нам известно более чем о 200 запланированных премьерах. Новые спектакли готовятся как для взрослых, так и для наших юных зрителей",

– рассказал глава департамента.

Так, Театр имени Моссовета запланировал на 30 ноября премьеру новой версии пьесы А.Чехова "Чайка". Режиссер – Андрей Кончаловский. Роли исполнят Никита Каратаев, Ксения Комарова, Павел Усачев, Владимир Горюшин и другие актеры. Ирину Аркадину сыграет Юлия Высоцкая.

Московский академический театр имени Вл. Маяковского готовит спектакль "Багдадский вор и черная магия" в постановке художественного руководителя Егора Перегудова. Зрители увидят захватывающую рок-версию известной сказки о любви благородного нищего и прекрасной принцессы. Автором текста является Юрий Энтин, композитор – Давид Тухманов. При этом в театре подчеркивают, что на сцене покажут не мюзикл, а именно музыкальный спектакль. Первые спектакли запланированы на 20 и 21 сентября.

Московский драматический театр имени Н.В. Гоголя покажет две премьеры: "Разбойников" по произведению Фридриха Шиллера в постановке молодого режиссера Марка Вдовина и "Преступление и наказание" по одноименному роману Федора Достоевского, режиссером которого стал художественный руководитель театра Антон Яковлев.

Помимо этого, московских зрителей ждет "Гамлет", "Сильва", "Золушка", "Дама с камелиями" и другие интересные постановки. Следите за афишами!

Ранее организаторы проекта "Миллион призов" сообщили, что баллы акции #ВыбираемВместе2024 – Москва можно будет потратить на билеты в театр, музей или художественную галерею.