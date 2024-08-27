Концерт или выставка: куда можно потратить баллы программы "Миллион призов"

Партнерами акции стали многие городские учреждения культуры

Москвичи, заполнившие электронный бюллетень на выборах депутатов 6-8 сентября, станут участниками акции #ВыбираемВместе2024 – Москва и смогут выиграть баллы программы "Миллион призов". Баллы можно обменять на товары и услуги партнеров акции, среди которых множество учреждений культуры.

Так, победители розыгрышей #ВыбираемВместе2024 – Москва смогут отправиться в театр, выбрав постановку на свой вкус из репертуара Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, Московского академического театра имени Маяковского, Театра на Юго-Западе, Театра на Таганке, Московского академического театра сатиры, Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн", театра "Школа драматического искусства", "Современник" и многих других. Всего в каталоге театров-партнеров представлено около 40 площадок.

Желающие могут отправиться на концерт, обменяв баллы на билет в КЗ "Зарядье", или погрузиться в мир музыки в Московском государственном академическом театре оперетты, Московском государственном академическом театре "Русская песня", Московском международном доме музыки и др.

Можно приобщиться к искусству, посетив Московскую государственную картинную галерею народного художника СССР Александра Шилова, Музей Москвы и другие музеи и галереи города.

Можно потратить баллы на организацию культурного досуга с детьми. К примеру, побывать в Детском музыкальном театре юного актера, Московском детском театре эстрады, Московском детском сказочном театре, Московском театре кукол, в "Уголке дедушки Дурова" или Театре кошек Куклачева.

Провести время с семьей также интересно в Музее космонавтики, в Государственном Дарвиновском музее, во Дворце Алексея Михайловича в "Коломенском" или Залах Большого дворца в музее-заповеднике "Царицыно".

С помощью призовых баллов москвичи также смогут выгодно приобрести билеты в парк развлечений или на смотровую площадку.

Розыгрыш призовых баллов в рамках акции #ВыбираемВместе2024 - Москва пройдет среди тех избирателей, кто проголосует онлайн или с помощью терминала на участке. Победители получат одну, три или пять тысяч призовых баллов.

Избиратели старше 60 лет или голосующие онлайн впервые и не получившие приз в основном розыгрыше станут обладателями гарантированного приза в размере 1000 баллов.

Избиратели, проголосовавшие через страницу elec.mos.ru, смогут принять участие в розыгрыше дополнительных призов – это скидка в размере 15 тысяч баллов на покупки у партнеров в категории "Спорт", "Путешествия и культура" или "Техника для дома". Зарегистрироваться на розыгрыш и выбрать категорию можно с 20 августа по 8 сентября на странице акции.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино пройдут в столице с 6 по 8 сентября 2024 года. Розыгрыши призов приуроченной к ним акции #ВыбираемВместе2024 – Москва состоятся с 7 по 9 сентября.

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