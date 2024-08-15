В Москве 23 августа протестируют все способы голосования

Тестовое голосование пройдет онлайн и на участках

В столице 23 августа состоится тестовое голосование перед выборами депутатов Московской городской Думы восьмого созыва и муниципальных депутатов ряда московских округов. Решение об этом было принято сегодня на заседании Общественного Штаба по наблюдению за выборами в Москве.

"Мы предлагаем провести тестовое голосование с использованием всех возможных способов – тем более, что так будут проводиться и выборы в Мосгордуму, а также муниципальных депутатов ТиНАО и Куркино. В день тестового голосования москвичам будут доступны все три способа голосования: это онлайн по ссылке elec.mos.ru или голосование на избирательных участках: с помощью терминалов электронного голосования (ТЭГ) или с помощью бумажных бюллетеней", – сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалев.

В свою очередь, начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко подчеркнул, что целью проведения тестового голосования является проверка корректности работы всех систем, задействованных в проведении выборов. Также проведение тестового голосования, в том числе на участках: позволит членам Общественного штаба отработать свои действия на участках и проверить организацию тестового голосования на местах.

Тестовое голосование будет проходить с 08:00 до 14:00. Участие в нем смогут принять совершеннолетние москвичи с активным избирательным правом и постоянной регистрацией в Москве.

Выборы депутатов Московской городской Думы восьмого созыва и муниципальных депутатов ряда столичных округов пройдут с 6 по 8 сентября. В столице будет избрано 45 депутатов по одномандатным избирательным округам. Голосование пройдет онлайн на странице elec.mos.ru и на избирательных участках в очном режиме. Для онлайн-голосования необходима полная учетная запись на портале mos.ru.