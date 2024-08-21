Москвичам напомнили о необходимости заявки для голосования "бумагой" на выборах

Москвичам напомнили о необходимости заявки для голосования "бумагой" на выборах
Фото: www.unsplash.com
Для столичных жителей сохранили все способы отдать голос

На выборах в Мосгордуму, а также муниципальных парламентариев ТиНАО и Куркино, которые будут организованы в Златоглавой в период с 6 по 8 сентября, сохранятся все возможные способы сделать свой выбор. Столичные жители имеют полное право воспользоваться цифровым бюллетенем для прохождения онлайн-процедуры или лично явиться на любой участок в Белокаменной.

При этом нужно помнить, что в случае голосования с помощью "бумаги" пройти соответствующую процедуру можно только в выделенном по месту прописки заведении и подав предварительно заявление. Документ нужно оформить до 2 сентября.

Проверить доступность дистанционного голосования жители столицы могут через сервис "Доступ к онлайн-голосованию" на сайте mos.ru в.

Онлайн-голосование пройдет на платформе elec.mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября. Для участия потребуется учетка на mos.ru и гаджет с доступом в интернет. Голосовать можно из любой точки Российской Федерации, при этом заявка на участие в онлайн-голосовании не нужна.

Избирательные участки в российской столице будут открыты с 6 по 8 сентября с 08:00 до 20:00.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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