Москвичи успешно протестировали систему ДЭГ перед выборами в Мосгордуму

Москвичи успешно протестировали систему ДЭГ перед выборами в Мосгордуму
Фото: АГН "Москва"
Проблем в работе выявлено не было

Тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму прошло успешно. Специалисты смогли провести анализ работы системы электронного голосования в жизни, а москвичи лучше узнали, как организован избирательный процесс.

Участие в тестировании принимали граджане избирательного возраста с постоянной столичной регистрацией. Предметом голосования было принятие регионального закона об обращении с безнадзорными животными.

Избирателям было доступно голосование в электронном, очном форматах, а также через терминалы на открытых избирательных участках. Через сайт сделали свой выбор порядка 650 тысяч человек.

Во время теста ИТ-специалисты проверяли работу системы в условиях отключения электричества, пиковой нагрузки на серверы и изучали их влияние на процедуру записи голосов. Они убедились, что процесс даже при нештатных ситуациях функционируют без перебоев. Также не была нарушена работа электронного списка избирателей, страницы онлайн-голосования и терминалов. 

"По итогам проведения публичных испытаний системы электронного голосования разработчики подтвердили, что она готова к использованию на выборах", – говорится на сайте мэра Москвы.

Напомним, голосование на выборах в Мосгордуму, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино пройдет с 6 по 8 сентября.

Источник: сайт мэра Москвы
По теме

Стало известно об ударе ВСУ по Курской АЭС

Станция находится в доступности для украинской артиллерии

"Просто ужас". Командир ВСУ расписался в бессилии из-за решения ВС России

Вояки не знают, как справиться с проблемой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей