Москвичи успешно протестировали систему ДЭГ перед выборами в Мосгордуму

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Тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму прошло успешно. Специалисты смогли провести анализ работы системы электронного голосования в жизни, а москвичи лучше узнали, как организован избирательный процесс.
Участие в тестировании принимали граджане избирательного возраста с постоянной столичной регистрацией. Предметом голосования было принятие регионального закона об обращении с безнадзорными животными.
Избирателям было доступно голосование в электронном, очном форматах, а также через терминалы на открытых избирательных участках. Через сайт сделали свой выбор порядка 650 тысяч человек.
Во время теста ИТ-специалисты проверяли работу системы в условиях отключения электричества, пиковой нагрузки на серверы и изучали их влияние на процедуру записи голосов. Они убедились, что процесс даже при нештатных ситуациях функционируют без перебоев. Также не была нарушена работа электронного списка избирателей, страницы онлайн-голосования и терминалов.
"По итогам проведения публичных испытаний системы электронного голосования разработчики подтвердили, что она готова к использованию на выборах", – говорится на сайте мэра Москвы.
Напомним, голосование на выборах в Мосгордуму, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино пройдет с 6 по 8 сентября.
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