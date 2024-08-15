На проекте Рувики появилась статья, посвященная выборам в МГД

На проекте Рувики появилась статья, посвященная выборам в МГД
Фото: Тихонова Пелагия / АГН "Москва"
Также страницы, посвященные Мосгордуме, обновились на Викиреальности и Циклопедии.

В российской онлайн-энциклопедии "Рувики" появилась страница, посвященная выборам депутатов Московской городской думы VIII созыва. 

Материал рассказывает о кандидатах в депутаты Мосгордумы VIII созыва, а также о настроениях москвичей накануне выборов. В частности, приводятся результаты опросов горожан об оценке Мосгордумы и рейтинге политических сил, участвующих в выборах. Так, по данным социологического исследования агентства "Политех", более половины москвичей удовлетворены работой текущего созыва столичной Думы. По мнению политолога Александра Асафова, столь высокая оценка говорит и об одобрении работы депутатов фракции "Единая Россия", их народных программ и общей политической ориентированности на социальное благополучие и стабильность.

Отдельное внимание уделяется кандидатам из команды мэра Москвы Сергея Собянина, а также промежуточным и новым целям развития Москвы. Здесь же можно посмотреть на всех кандидатов от Московского регионального отделения партии "Единая Россия" и узнать о перспективах оппозиции на выборах.

Еще один раздел статьи посвящен дистанционному электронному голосованию. К слову, тестовое голосование пройдет 23 августа с 08:00 до 14:00. Его целью является проверка корректности работы всех систем, задействованных в проведении выборов.

Российский проект "Рувики" запущен сравнительно недавно. Тем не менее, на портале размещено уже более двух миллионов статей на русском языке, некоторые из которых можно прочитать и на других языках народов России, например на бурятском.

Выборы депутатов Московской городской Думы восьмого созыва и муниципальных депутатов ряда столичных округов пройдут с 6 по 8 сентября. В столице будет избрано 45 депутатов по одномандатным избирательным округам. Голосование пройдет онлайн на странице elec.mos.ru и на избирательных участках в очном режиме.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

"Массовое отступление": в США сделали заявление об армии Украины

Маневр украинцев обернулся провалом

Россия и Китай послали угрожающий сигнал США

На Западе расшифровали военное послание стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей