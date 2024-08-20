Нужен ли закон о безнадзорных животных, решат москвичи на тестовом голосовании

Москвичи смогут отдать свой голос и помочь проверить готовность системы

В пятницу, 23 августа, в столице пройдет тестовое голосование в очном и онлайн форматах, на котором москвичи смогут сделать выбор, нужен ли городу региональный закон о порядке обращения с безнадзорными животными. Время проведения – с 8:00 до 14:00.

Сейчас в Москве действует федеральная норма о надзоре за животными, но с прошлого года Госдума дала право регионам разрабатывать собственный порядок. Им воспользовались в Астраханской, Магаданской областях, Алтайском и Забайкальском краях, а также других субъектах страны.

Жители Москвы смогут проголосовать за инициативу в любом из возможных форматов: на сайте elec.mos.ru, с помощью электронного терминала, либо посредством бюллетеня при наличии постоянной регистрации. Ход выборов будет аналогичным тому, который пройдет с 6 по 8 сентября.

В рамках тестового голосования специалисты будут проверять готовность системы, корректность ее работы. Они могут искусственно создавать высокие нагрузки, имитировать проблемы со связью, отключать электричество. Участием в процессе горожане помогут не только принять важное решение, но и выявить уязвимые места в системе.

Как ранее сообщали в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, очное голосование поможет отработать порядок действий на участках и проверить организацию процедуры на местах.