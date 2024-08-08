Команда мэра Москвы сформировала единую программу на выборах в МГД

Команда мэра Москвы сформировала единую программу на выборах в МГД
Фото: АГН "Москва"
В нее включили наказы тысяч москвичей

Представители московского реготделения "Единой России" сформировали и утвердили программу для участия в выборах в столичный парламент. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников* отметил, что ее пункты были основаны на указах и пожеланиях москвичей после тщательного анализа командой Сергея Собянина.

Всего программа партии включает 11 блоков, посвященных развитию Москвы в различных сферах. Одним из ключевых пунктов стало окончание работ по обновлению системы столичного здравоохранения, привидение ее к новому стандарту. Также туда включены и продолжающиеся усилия по развитию образовательной системы, увеличению транспортной доступности для граждан.

В программе указаны действия по развитию перспективных видов транспорта, расширение меню сервисов соцподдержки для нуждающихся москвичей. В столице планируют и дальше развивать направление волонтерства и улучшить работу цифровых сервисов.

Москвичи оставляли свои пожелания по дальнейшим направлениям работы в столице через депутатов Мосгордумы. В программу вошли их предложения по благоустройству города, волонтерским проектам и другим отрослям.

"Та программа, которую сегодня представил Алексей Валерьевич Шапошников, действительно, на наших глазах рождалась из встреч во дворах, в трудовых коллективах, общественных объединениях", – отметил лидер фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Степан Орлов.

По его словам, благодаря сформированному курсу партии в дальнейшем появятся новые законопроекты и будут внесены поправки в бюджет.

Ранее команда мэра включила в народную программу новые проекты поддержки бойцов СВО.

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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