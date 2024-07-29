Кандидаты в МГД из команды Собянина обсудили предложения горожан по экологии 

Данная тема интересует многих москвичей

Представители команды московского градоначальника Сергея Собянина рассмотрели инициативы жителей Москвы по облагораживанию водных объектов Белокаменной. Обсуждение важного вопроса состоялось на базе штаба общественной поддержки "Единой России".

Как подчеркнул глава Мосгордумы Алексей Шапошников, жители российской столицы очень часто поднимают темы, связанные с водными объектами на территории Москвы. Люди заинтересованы в том, чтобы в городе было много водных артерий и хорошо обустроенных прудов. На сегодняшний день в Белокаменной насчитывается свыше одной тысячи таких объектов.

Шапошников напомнил, что все водные объекты представляют особую значимость не только с точки зрения экологии, но и с точки зрения сохранения флоры и фауны, включая краснокнижных представителей.

Глава фракции "единороссов" в московском парламенте Степан Орлов особо подчеркнул, что обсуждаемые объекты инфраструктуры очень важны в рамках развития туристической отрасли столицы. Они пользуются большой популярностью у гостей города, люди любят гулять у прудов и озер.

В рамках обсуждений парламентарий Мосгордумы Людмила Стебенкова также предложила внести пруды в зоны особо охраняемых объектов, а глава исполкома "единороссов" в Москве Максим Руднев выступил с инициативой увеличить число прудов, где разрешено купаться. Все эти вопросы имеют огромную значимость для жителей столицы и активно обсуждаются командой Сергея Собянина.